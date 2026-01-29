12.5 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Gossip

Roberta Bruzzone contro Milo Infante

Da stranotizie
Roberta Bruzzone contro Milo Infante

Roberta Bruzzone, criminologa nota per le sue partecipazioni a vari programmi televisivi, ha lasciato il programma “Ore 14” di Rai2, condotto da Milo Infante, circa due mesi fa. La decisione di abbandonare il programma è arrivata dopo uno scontro in diretta tra Bruzzone e Infante mentre discutevano del delitto di Garlasco.

Secondo quanto dichiarato da Bruzzone nel podcast “Burnout” di Selvaggia Lucarelli, la ragione del suo addio al programma è da attribuire alla fine dell’amicizia con Milo Infante. Bruzzone ha spiegato che il rapporto di amicizia con Infante era importante per lei e che aveva anche fatto scelte professionali per non penalizzarlo, rimanendo nel programma. Tuttavia, qualcosa si è rotto e la collaborazione si è conclusa in modo non amichevole.

Bruzzone ha anche spiegato che aveva avvertito la sensazione che alcuni equilibri nel programma fossero cambiati e che il suo ruolo stava diventando qualcosa che non le assomigliava più. Ha sostenuto che la produzione del programma aveva iniziato a creare situazioni in cui lei perdesse le staffe e alzasse i toni, il che non le piaceva.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la puntata del 27 novembre, in cui Bruzzone ha avuto uno scontro con Infante mentre discutevano del delitto di Garlasco. Dopo quell’episodio, Bruzzone non si è più presentata al programma e ha successivamente annunciato che la sua collaborazione con “Ore 14” si era conclusa. Al momento, Milo Infante non ha commentato le dichiarazioni di Bruzzone.

Articolo precedente
Unobravo per la salute mentale
Articolo successivo
La Coppia TOTY Invincibile!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.