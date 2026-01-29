Roberta Bruzzone contro Milo Infante

Roberta Bruzzone, criminologa nota per le sue partecipazioni a vari programmi televisivi, ha lasciato il programma “Ore 14” di Rai2, condotto da Milo Infante, circa due mesi fa. La decisione di abbandonare il programma è arrivata dopo uno scontro in diretta tra Bruzzone e Infante mentre discutevano del delitto di Garlasco.

Secondo quanto dichiarato da Bruzzone nel podcast “Burnout” di Selvaggia Lucarelli, la ragione del suo addio al programma è da attribuire alla fine dell’amicizia con Milo Infante. Bruzzone ha spiegato che il rapporto di amicizia con Infante era importante per lei e che aveva anche fatto scelte professionali per non penalizzarlo, rimanendo nel programma. Tuttavia, qualcosa si è rotto e la collaborazione si è conclusa in modo non amichevole.

Bruzzone ha anche spiegato che aveva avvertito la sensazione che alcuni equilibri nel programma fossero cambiati e che il suo ruolo stava diventando qualcosa che non le assomigliava più. Ha sostenuto che la produzione del programma aveva iniziato a creare situazioni in cui lei perdesse le staffe e alzasse i toni, il che non le piaceva.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la puntata del 27 novembre, in cui Bruzzone ha avuto uno scontro con Infante mentre discutevano del delitto di Garlasco. Dopo quell’episodio, Bruzzone non si è più presentata al programma e ha successivamente annunciato che la sua collaborazione con “Ore 14” si era conclusa. Al momento, Milo Infante non ha commentato le dichiarazioni di Bruzzone.