Robert Redford è distrutto per la morte del figlio James di 58 anni, avvenuta venerdì scorso dopo una lunga lotta contro un tumore al fegato. James, fisicamente molto simile al padre (stesso sorriso e stessi occhi azzurri), era sceneggiatore, produttore e anche regista. Nel 2012 aveva presentato al Sundance Festival ‘The D Word: Understanding Dyslexia’, un documentario, di cui è regista e sceneggiatore, che esplorava il mondo della dislessia e che ha aperto un dibattito sull’argomento. Mentre il suo ultimo film ‘Playing Keeps’, che esplorava l’importanza del gioco e dei tempi morti nelle nostre vite, è stato presentato in anteprima virtuale online al Mill Valley Film Festival pochi giorni fa in California.

