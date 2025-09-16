Robert Redford e il Sundance: il cinema indipendente nello Utah

Robert Redford è una figura iconica del cinema, avendo recitato in oltre 40 film e guadagnato una candidatura all’Oscar come attore protagonista per “La stangata”. Tuttavia, il suo primo premio dall’Academy è arrivato nel 1981, quando ha vinto come miglior regista per “Ordinary People”. Tra i suoi progetti più significativi, Redford è particolarmente fiero del Sundance Film Festival, un evento dedicato al cinema indipendente che ha fondato nello stesso anno nello Utah, la sua regione di residenza. Nel 2014, Redford ha condiviso la sua visione sul palco del festival, facendo luce sulla sua filosofia riguardo al cinema e al suo impatto culturale.