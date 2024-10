ROBERT PLANT: Inizio del Tour in Italia con Suzi Dian [Scaletta e Biglietti]

Ieri sera ha preso avvio dal Teatro Petruzzelli di Bari la leg italiana del tour di Robert Plant, che si esibirà insieme a Suzi Dian nel progetto Saving Grace. Il cantante salirà poi sul palco del Teatro Augusteo di Napoli e proseguirà con altre nove date in Italia.

Il gruppo Saving Grace comprende talenti come Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e cuatro). Questo progetto ha fatto il suo debutto nel 2019 con concerti inaspettati in piccoli locali di Inghilterra, Galles e Irlanda, seguiti da alcune date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention. Le esibizioni si caratterizzano per un’atmosfera intima, in cui la band attinge a un repertorio di “musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi”, presentando canzoni che riflettono i vari stili e le influenze di Plant, con particolare attenzione al folk britannico e americano, agli spiritual e al blues tradizionale. Tra i brani proposti ci sono classici di artisti come Doc Watson, Donovan e Moby Grape. Questa esperienza unica è ciò che i fan italiani non vorranno perdersi.

La scaletta del concerto al Teatro Petruzzelli di Bari ha incluso brani come “Gospel Plow” (cover tradizionale), “Let the Four Winds Blow” e “The Rain Song” (cover Led Zeppelin), mostrando la vasta gamma di influenze musicali dell’artista.

In merito al tour, le prossime date includono il 9 ottobre 2024 a Napoli, l’11 a Roma all’Auditorium Parco della Musica, il 12 a Firenze al Teatro Verdi, e altre esibizioni in città come Bologna, Torino e Trieste tra il 14 e il 23 ottobre. Questo tour rappresenta un’opportunità eccezionale non solo per ascoltare Robert Plant dal vivo, ma anche per vivere un concerti che unisce diversi generi musicali in un contesto intimo, rendendolo un evento imperdibile per gli appassionati di musica.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale di Robert Plant o i suoi canali social.