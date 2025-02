ROBERT PLANT: Evento Imperdibile il 13 Luglio 2025 al Lucca Summer Festival [Informazioni e Biglietti]

Robert Plant tornerà in Italia con il progetto Saving Grace per un’unica data nel 2025. L’appuntamento è fissato per il 13 luglio nella suggestiva Piazza Napoleone a Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival. Saving Grace è un collettivo musicale che comprende, oltre a Plant e alla cantante Suzi Dian, i musicisti Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono, chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche, baritono, cuatro). Il progetto è nato nel 2019 con concerti a sorpresa in piccoli club tra Inghilterra, Galles e Irlanda, riuscendo a conquistare il pubblico grazie a un repertorio che attinge alla tradizione folk britannica e americana, agli spiritual e al blues, reinterpretando classici di artisti come Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low.

Dopo il successo delle recenti tournée, quello di Lucca sarà l’unico evento in Italia per vivere l’intimità e il fascino della musica di Saving Grace nel 2025. Il Lucca Summer Festival, con il suo palcoscenico immerso nella magia della città toscana, promette di rendere questa serata un’esperienza unica e irripetibile. L’evento si terrà domenica 13 luglio e per acquistare i biglietti sono disponibili ulteriori informazioni sui canali ufficiali di Robert Plant.