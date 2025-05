Robert Francis Prevost: Riferimenti a Papa Francesco e il Look Ispirato a Wojtyla e Ratzinger

Robert Francis Prevost, eletto Papa con il nome di Leone XIV, ha scelto di mostrarsi con una ricca serie di paramenti papali, allontanandosi dalla sobrietà del suo predecessore Francesco. Al suo primo incontro con il mondo dalla Loggia delle Benedizioni, Leone XIV indossava la veste bianca del pontificato, la stola, la mozzetta rossa e il rocchetto decorato. Nonostante la differente scelta nel vestiario, ha ricordato Papa Francesco nel suo discorso, citando la sua benedizione al mondo.

Prevost ha parlato in spagnolo, un omaggio alla sua missione in Perù, e ha sottolineato l’importanza di costruire ponti attraverso il dialogo e l’unità, ringraziando anche i cardinali per averlo scelto come successore di Pietro. Come Francesco, ha concesso l’indulgenza plenaria durante l’Urbi et Orbi, un gesto che offre un dono spirituale di perdono per i peccati confessati.

Leone XIV ha fatto riferimento all’invito di Giovanni Paolo II a non avere paura, esprimendo che Dio ama tutti e che il male non prevarrà. Con i suoi 69 anni, è considerato un Papa “giovane”, in confronto ai suoi predecessori: Francesco aveva 76 anni, Benedetto XVI 78 e Giovanni Paolo II 58. Leone XIV ha enfatizzato l’unione nella luce di Cristo, promettendo di avanzare insieme come discepoli, sempre con fiducia in Dio.

Queste affermazioni e il suo stile di vestire possono segnare un nuovo capitolo nella storia del papato, riflettendo un approccio tradizionale ma anche una continuazione del messaggio di amore e speranza trasmesso da Papa Francesco.

Fonte: www.virgilio.it