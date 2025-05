Robert Francis Prevost: Il Dialogo tra Italiano e Spagnolo e il Saluto al Perù dalla Loggia

Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, è nato e cresciuto negli Stati Uniti. Nel suo primo discorso da Papa ha scelto di parlare in italiano, ma ha anche incluso alcune frasi in spagnolo, lingua che conosce bene e con cui ha rivolto un affettuoso saluto al Perù, dove ha trascorso oltre vent’anni come missionario.

Leone XIV è il primo Papa della storia moderna a pronunciare un discorso scritto nel suo saluto al mondo, mescolando italiano e spagnolo. Ha dedicato una parte del discorso alla diocesi di Chiclayo in Perù, dove ha espresso la sua gratitudine verso il popolo fedele che ha accompagnato il vescovo, condividendo la fede e contribuendo a mantenere viva la Chiesa di Gesù Cristo.

Il nuovo Papa ha invocato immediatamente la pace nel mondo, suggerendo che la sua visione potrebbe differire da quella del predecessore Papa Francesco. Il saluto alla diocesi di Chiclayo è personale per Leone XIV, poiché lì ha trascorso molto tempo durante il suo ministero.

Robert Francis Prevost è stato missionario in Perù fin dal 1988, inizialmente come professore di Diritto canonico al seminario di Trujillo. Nel 1999 è diventato priore della provincia Madre del Buon Consiglio e nel 2013 è tornato a Chicago. Un anno dopo, Papa Francesco lo ha nominato amministratore apostolico della diocesi di Chiclayo, dalla quale è stato vescovo fino alla sua recente elezione a Papa. Tornato a Roma nel 2023, è stato designato da Francesco come capo del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

