Robbie Williams: Nuovo Album ‘Britpop’ e Singolo ‘Rocket’

Robbie Williams torna con un nuovo album intitolato “BRITPOP”, previsto per l’autunno. Il titolo richiama un’epoca musicale fondamentale per il cantante, che ha dichiarato di aver voluto creare l’album ideale da pubblicare dopo la sua uscita dai Take That nel 1995, durante il periodo d’oro del Britpop.

Williams ha collaborato con alcuni dei suoi idoli e descrive il lavoro come più energico e potente rispetto ai precedenti, mescolando elementi del brit e del pop. Il singolo di lancio, “Rocket”, è un brano rock caratterizzato dalla solidità delle chitarre, e include la partecipazione di Tony Iommi, leggendario chitarrista dei Black Sabbath. Il brano si distingue per il suo ritornello anthemico e per un assolo influenzato dall’heavy metal britannico.

Il videoclip di “Rocket”, in uscita venerdì, mostrerà Williams in versione punk mentre attraversa Londra, mescolando scene scattate a Birmingham con Iommi.

La copertina dell’album, un dipinto ispirato alla tuta rossa indossata da Williams al Glastonbury nel 1995, omaggia il periodo della Cool Britannia. “BRITPOP” sarà disponibile in diversi formati, compresi CD e musicassette, con edizioni limitate autografate.

Il tour “BRITPOP” vedrà Robbie esibirsi in vari stadi nel Regno Unito, Irlanda ed Europa, includendo una data in Italia allo Stadio Nereo Rocco di Trieste il 17 luglio 2025. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Vivaticket.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it