Robbie Williams, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Robbie Williams torna in concerto nel 2023: la possibile scaletta delle canzoni dell’ex cantante dei Take That.

Uno dei primi grandi appuntamenti internazionali per la musica dal vivo nel 2023 in Italia è quello con Robbie Williams. Il celebre artista britannico, ex voce dei Take That, torna nel nostro paese per dare il via a un tour europeo che partirà proprio dall’Unipol Arena di Bologna. Uno spettacolo unico che permetterà a tutti i suoi fan di poter cantare le canzoni più belle dei suoi primi 25 anni di carriera. Scopriamo insieme la possibile scaletta.

Il tour di Robbie Williams per i 25 anni di carriera

Si apre dunque da Bologna il XXV Tour 2023, il nuovo giro di concerti del cantautore britannico ex Take That, pronto a celebrare con tutti i suoi fan in giro per il continente i primi venticinque anni di una carriera davvero straordinaria, di quelle che nessuno forse avrebbe immaginato all’indomani del suo addio alla boy band, nell’ormai lontanissimo 1996.

Robbie Williams

Ma quali saranno le canzoni al centro di questo suo nuovo spettacolo? Ci sarà spazio per moltissimi dei singoli pubblicati dall’artista in questi venticinque anni, brani consegnati alla storia della musica, ma potrebbe esserci anche qualche sorpresa, e sicuramente anche qualcuno degli ultimi brani pubblicati.

La possibile scaletta dei concerti

Con tutta probabilità troveranno posto nella setlist brani come Let Me Entertain You, Come Undone, Millennium, Supreme, Feel, She’s the One e Angels, canzoni straordinarie che ancora oggi vengono passate in radio con una discreta regolarità.

Per poter scoprire però quali potrebbero essere le possibili canzoni in scaletta, andiamo ad analizzare una delle ultime presentate dal cantautore, durante un live dello scorso novembre:

– Hey Wow Yeah Yeah

– Let Me Entertain You

– Land of 1000 Dances (cover di Chris Kenner)

– Monsoon

– Come Undone

– Everything Changes (canzone dei Take That)

– Don’t Look Back in Anger (cover degli Oasis)

– The Flood (canzone dei Take That)

– Love My Life

– Eternity

– Candy

– Old Before I Die

– Supreme

– Feel

– Kids

– Rock DJ

– No Regrets

– She’s the One

– Angels