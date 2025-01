ROBBIE WILLIAMS: LA QUINDICESIMA NUMERO UNO NELLA CLASSIFICA DEGLI ALBUM DEL REGNO UNITO

Robbie Williams raggiunge un nuovo traguardo con il suo 15° album solista al numero 1 delle classifiche britanniche, grazie alla colonna sonora di “Better Man”. Il progetto, legato al biopic diretto da Michael Gracey, non solo si piazza in cima alla Official Albums Chart, ma supera le vendite combinate degli altri titoli nella Top 5, eguagliando il record di 15 album numero 1 detenuto dai Beatles. Williams, originario di Stoke-on-Trent, continua a scrivere la storia della musica; con “Better Man” porta a 20 il totale dei suoi album al vertice della classifica, includendo i successi con i Take That. Solo Paul McCartney, con 23 album numero 1, è davanti a lui in questa speciale classifica.

I suoi precedenti album che hanno raggiunto il numero uno includono: “Life Thru A Lens” (1997), “I’ve Been Expecting You” (1998), “Sing When You’re Winning” (2000), “Swing When You’re Winning” (2001), “Escapology” (2002), “Greatest Hits” (2004), “Intensive Care”, “Rudebox”, “In And Out Of Consciousness: Greatest Hits 1990-2010” (2010), “Take The Crown” (2012), “Swings Both Ways” (2013), “The Heavy Entertainment Show” (2016), “The Christmas Present” (2019) e “XXV” (2022).

Nel frattempo, la cantautrice londinese Lola Young conquista il primo posto nella Official Singles Chart con il suo brano “Messy”, segnando il suo primo numero 1 dopo 11 settimane in classifica. Gracie Abrams, intanto, mantiene viva la sua presenza con l’album “The Secret Of Us”, entrato nella Top 5 alla sua 31ª settimana, grazie alla versione deluxe in vinile, che raggiunge il primo posto nella Official Vinyl Albums Chart.