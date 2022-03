Il noto cantante americano Robbie Williams solo pochi giorni fa in un’intervista radiofonica ad un programma australiano, ha parlato di ciò che sta vivendo con la sua famiglia. L’uomo ha venduto entrambe le sue abitazioni e, al momento, non hanno ancora capito dove andranno a vivere.

Una confessione che ha sconvolto migliaia di persone e molti suoi fan. Anche se ora l’artista sta prendendo in considerazione una nuova ipotesi, su quello che potrebbero fare.

Robbie Williams nel programma radio condotto da Kyle e Jackie O, ha confessato i dubbi e tutta la situazione che sta attraversando. Il cantante ha dichiarato:

In realtà non siamo da nessuna parte. Non abbiamo una dimora in questo momento. Abbiamo venduto praticamente ovunque, non viviamo da nessuna parte e stiamo cercando ancora di capirlo.

L’artista di fama internazionale tra poco tempo dovrebbe trasferirsi in Australia. Dovrebbero iniziare le riprese del film “Better Men”, la sua biografia.

Sta anche prendendo in considerazione di trasferirsi lì insieme alla moglie e ai suoi 4 figli. Alcune testate giornalistiche hanno detto che Robbie Williams ha venduto per ben 35 milioni di sterline, la sua abitazione a Los Angeles. Mentre la casa nel Wiltshire l’avrebbe venduta per 6 milioni di sterline. Inoltre, ha anche messo in vendita alcune opere d’arte, per un valore molto elevato.

Il dubbio di Robbie Williams e di sua moglie sull’istruzione dei figli

Nella stessa intervista, il cantante ha anche confessato di sentirsi fortunato di avere 4 figli. L’ultimo, il piccolo Coco, è venuto al mondo tramite una maternità surrogata. Tuttavia, insieme alla moglie Ayda Field di 40 anni, stanno affrontando anche altre problematiche. L’artista ha dichiarato:

I quattro bambini sono un costante puzzle che stiamo cercando di risolvere. Se studiano a scuola non mi vedono mai dato che io sono in giro ovunque, se invece studiano a casa hanno altri problemi.

Ayda Field e Robbie Williams sono una coppia molto affiatata. I loro fan infatti sono convinti che in breve tempo riusciranno a trovare una soluzione alle loro problematiche.