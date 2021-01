Robbie Williams e Kylie Minogue duettano in una canzone a vent’anni di distanza dal loro successo mondiale, Kids: l’annuncio dell’artista britannico.

Robbie Williams e Kylie Minogue di nuovo insieme a vent’anni dal successo di Kids. La popstar britannica e la collega australiana hanno annunciato di avere in serbo un duetto inedito, in arrivo a breve. Lo ha dichiarato apertamente l’ex Take That, come riferito dal Daily Star Online: “Ho una canzone per Miss Minogue e grandi progetti, se lei è pronta“. Una dichiarazione già seguita da fatti concreti, secondo un insider. I due avrebbero infatti già registrato segretamente un nuovo brano.

Robbie Williams e Kylie Minogue: un nuovo duetto in arrivo

Vent’anni fa, Robbie e Kylie duettavano sulle note di Kids, un brano diventato immediatamente un classico capace di arrivare ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo, o quasi.

Kylie Minogue e Robbie Williams

Stando a quanto riferito dal tabloid inglese, i team dei due grandi artisti non avrebbero ancora pianificato l’uscita di questo singolo, per colpa della pandemia che ha bloccato milioni di progetti in tutto il mondo. Tuttavia, la notizia è venuta a galla, e i fan già sognano il loro ritorno, tra nostalgia ed emozione.

Robbie Williams e Kylie Minogue: il successo di Kids vent’anni fa

Il 46enne ex Take That avrebbe fatto intendere che il suo nuovo duetto con Kylie sarebbe da inserire all’interno del suo prossimo album. Un album che, a quanto pare, avrà un’atmosfera disco. Non si sa però quando uscirà.

Dal canto suo, la stessa 52enne popstar australiana ha da poco pubblicato un nuovo lavoro in salsa dance, apprezzato dalla critica oltre che dal pubblico. E poche settimane fa aveva parlato apertamente di un progetto con Robbie: “Esiste un’altra canzone con Robbie ma non si è materializzata. È fantastica, forse per il futuro. Mi piacerebbe, non ho già il titolo della traccia nel caso…“.

Di seguito il video della celebre Kids: