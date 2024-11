ROBBIE WILLIAMS: Concerto Unico a Trieste il 17 Luglio [Info & Biglietti]

Robbie Williams si esibirà in un unico concerto in Italia il 17 luglio 2025 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, nell’ambito del tour Robbie Williams Live 2025. Dopo il successo delle due date del 2023 a Bologna, i fan italiani avranno l’opportunità di vivere la carica energetica di uno dei più celebri artisti pop a livello mondiale. Il tour europeo, annunciato di recente, toccherà diverse città tra Regno Unito, Irlanda ed Europa. Si inizierà con un concerto a Edimburgo il 31 maggio, seguito da esibizioni a Londra, Manchester, Bath e in altre città europee come Irlanda, Francia, Germania, Spagna e Svezia.

Il concerto a Trieste rientra nel programma GO!2025&FRIENDS, una serie di eventi promossi da PromoTurismoFVG per arricchire l’offerta culturale e musicale della Capitale Europea della Cultura, Nova Gorica – Gorizia, e dell’intera regione Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, il 27 dicembre uscirà “Better Man”, il nuovo album di Robbie Williams, che fungerà da colonna sonora per il biopic omonimo sulla sua vita, previsto per il rilascio in sala a partire dal 1° gennaio 2025. La combinazione di musica e cinema promette di offrire ai fan un’esperienza completa, approfondendo la vita e la carriera di questo rinomato artista.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, la prevendita per i possessori di Mastercard inizierà giovedì 14 novembre, mentre la vendita generale partirà venerdì 15 novembre. I biglietti possono essere acquistati attraverso i portali Ticketmaster e Vivaticket.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie relative a Robbie Williams e al suo tour, è possibile consultare il suo sito ufficiale e i suoi canali social. Con un programma ricco di eventi e novità in arrivo, i fan italiani possono aspettarsi un’estate 2025 memorabile con la possibilità di vivere un concerto imperdibile di Robbie Williams a Trieste.