Roast in Peace: il comedy show italiano da non perdere

Prime Video ha recentemente rivelato il trailer, la data di uscita e il cast di “Roast in Peace”, un nuovo comedy show in cui un gruppo di comici renderà omaggio a quattro celebri personaggi con battute ironiche e spietate. Ecco cosa c’è da sapere su questa attesa produzione.

Il format di “Roast in Peace” si basa su un finto funerale per quattro celebrità “defunte”, durante il quale sei comici si preparano a commemorare i vip in modo comico. Il titolo gioca con le parole “Rest in Peace” e il genere di comicità noto come roast, dove le personalità famose vengono messe alla berlina. L’obiettivo degli artisti è quello di scoprire chi sarà il comico più audace, capace di non fermarsi nemmeno di fronte alla morte.

L’evento è guidato da Michela Giraud, coadiuvata da comici quali Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Questi ultimi si cimenteranno nell’onorare con ironia la memoria di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti.

“Roast in Peace” è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 9 ottobre. Lo show è composto da cinque episodi, tutti accessibili in streaming il giorno della sua uscita.