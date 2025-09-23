25.3 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Spettacolo

Roast in Peace: il comedy show italiano da non perdere

Da StraNotizie
Roast in Peace: il comedy show italiano da non perdere

Prime Video ha recentemente rivelato il trailer, la data di uscita e il cast di “Roast in Peace”, un nuovo comedy show in cui un gruppo di comici renderà omaggio a quattro celebri personaggi con battute ironiche e spietate. Ecco cosa c’è da sapere su questa attesa produzione.

Il format di “Roast in Peace” si basa su un finto funerale per quattro celebrità “defunte”, durante il quale sei comici si preparano a commemorare i vip in modo comico. Il titolo gioca con le parole “Rest in Peace” e il genere di comicità noto come roast, dove le personalità famose vengono messe alla berlina. L’obiettivo degli artisti è quello di scoprire chi sarà il comico più audace, capace di non fermarsi nemmeno di fronte alla morte.

L’evento è guidato da Michela Giraud, coadiuvata da comici quali Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Questi ultimi si cimenteranno nell’onorare con ironia la memoria di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti.

“Roast in Peace” è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 9 ottobre. Lo show è composto da cinque episodi, tutti accessibili in streaming il giorno della sua uscita.

Articolo precedente
Tecnologia e privacy in Italia: il dibattito attuale
Articolo successivo
Futuro della sanità in Toscana: telemedicina e innovazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.