Road House 2: Jake Gyllenhaal torna, cambia il regista

Il mondo del cinema è in fermento per il rilascio di “Road House 2”, atteso sequel del remake del famoso film degli anni ’80. La produzione del nuovo capitolo prenderà avvio in autunno, con Jake Gyllenhaal che tornerà a vestire i panni di Dalton, il personaggio centrale.

Scritto da Will Beall, il secondo film si distaccherà dalla direzione di Guy Ritchie, il cui coinvolgimento era inizialmente previsto. La presenza di Dave Bautista, precedentemente annunciata, rimane al momento incerta.

La trama del primo film ha visto Gyllenhaal interpretare un buttafuori in un roadhouse nelle Florida Keys, reduce dall’Ultimate Fighting Championship. La sua vita idilliaca si complica quando si scontra con la criminalità locale, rivelando che le apparenti bellezze del posto nascondono insidie.

Il remake, uscito lo scorso marzo su Prime Video, ha riscosso un discreto successo, con il 60% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Gli esperti hanno lodato il film per la sua capacità di rinnovare un classico per una nuova generazione.

Il cast del film include anche nomi noti come Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, JD Pardo, Austin Post e Conor McGregor, promettendo un mix di talento e azione coinvolgente. Le aspettative intorno a “Road House 2” sono dunque alte e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà la saga.