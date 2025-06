Rkomi: Tour 2025 “Mirko nei Teatri” – Date e Info Concerti

Rkomi annuncia il tour “Mirko nei teatri” per il 2025

Rkomi torna sul palcoscenico dopo la cancellazione del tour estivo e delle date autunnali nei palazzetti, con l’annuncio del suo nuovo tour “Mirko nei teatri”. La tournée prenderà il via il 17 ottobre 2025 con un’anteprima speciale al Teatro Arcimboldi di Milano e proseguirà nei principali teatri italiani.

I teatri sono stati scelti come location ideali per presentare un disco che l’artista definisce “il più personale di sempre”. Rkomi ha condiviso sui social il suo affetto per questi luoghi, affermando che “ogni palco racconta storie” e che la sua musica sarà un modo per avvicinarsi al cuore del pubblico.

Il nuovo album, intitolato “decrescendo”, rappresenta il risultato di due anni di lavoro e si caratterizza per un sound variegato che mescola rap, indie pop ed elettronica. Con questo progetto, Rkomi esplora nuove direzioni artistiche, mostrando una versione più autentica di se stesso.

Di seguito le date del tour:

17 ottobre: Milano, Teatro Arcimboldi (Premiere)

3 novembre: Napoli, Teatro Augusteo

5 novembre: Palermo, Teatro Golden

6 novembre: Catania, Teatro Metropolitan

17 novembre: Pescara, Teatro Massimo

19 novembre: Firenze, Teatro Cartiere Carrara

20 novembre: Padova, Gran Teatro Geox

23 novembre: Bologna, Europauditorium

25 novembre: Torino, Teatro Colosseo

27 novembre: Bari, Teatro Team

29 novembre: Ancona, Teatro delle Muse

30 novembre: Roma, Auditorium Parco della Musica

4 dicembre: Brescia, Teatro Dis_play

10 dicembre: Parma, Teatro Regio

12 dicembre: Cremona, Teatro Ponchielli

Per informazioni sui biglietti, visitare i canali ufficiali di Rkomi su Instagram e TikTok.

