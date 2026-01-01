Rkomi si confessa: il suo cuore è impegnato

Rkomi inizia il 2026 con una novità nella sua vita privata, ufficializzando la relazione con l’imprenditrice digitale Martina Cabassi. Il cantante ha condiviso la notizia con i fan il 1° gennaio, rendendo pubblica la storia attraverso una foto postata sui social in cui appare abbracciato a Martina su un divano, in costume, rilassati e sorridenti.

La foto è stata scattata durante una vacanza in una località tropicale, dove la coppia ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno insieme ad alcuni amici. Il luogo della vacanza resta segreto, ma l’atmosfera della foto parla chiaro: mare, sole e complicità.

Per Rkomi non è una scelta scontata, poiché il cantante mantiene da tempo un profilo molto discreto sulla sua vita sentimentale. L’ultima relazione nota risaliva a Viviana Vogliaccio, poi solo rumors mai confermati, fino a oggi.

Martina Cabassi è un’imprenditrice digitale molto seguita su Instagram ed è la sorella di Valentina Cabassi, compagna di Ernia, grande amico di Rkomi. Un intreccio di amicizie che avrebbe favorito l’incontro tra Rkomi e Martina. Ora non ci sono più dubbi: il 2026 per Rkomi inizia all’insegna dell’amore.