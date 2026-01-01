9.2 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Gossip

Rkomi si confessa: il suo cuore è impegnato

Da stranotizie
Rkomi si confessa: il suo cuore è impegnato

Rkomi inizia il 2026 con una novità nella sua vita privata, ufficializzando la relazione con l’imprenditrice digitale Martina Cabassi. Il cantante ha condiviso la notizia con i fan il 1° gennaio, rendendo pubblica la storia attraverso una foto postata sui social in cui appare abbracciato a Martina su un divano, in costume, rilassati e sorridenti.

La foto è stata scattata durante una vacanza in una località tropicale, dove la coppia ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno insieme ad alcuni amici. Il luogo della vacanza resta segreto, ma l’atmosfera della foto parla chiaro: mare, sole e complicità.

Per Rkomi non è una scelta scontata, poiché il cantante mantiene da tempo un profilo molto discreto sulla sua vita sentimentale. L’ultima relazione nota risaliva a Viviana Vogliaccio, poi solo rumors mai confermati, fino a oggi.

Martina Cabassi è un’imprenditrice digitale molto seguita su Instagram ed è la sorella di Valentina Cabassi, compagna di Ernia, grande amico di Rkomi. Un intreccio di amicizie che avrebbe favorito l’incontro tra Rkomi e Martina. Ora non ci sono più dubbi: il 2026 per Rkomi inizia all’insegna dell’amore.

Articolo precedente
Proteste in Iran: morti e feriti
Articolo successivo
Capodanno dei disordini: caos nei Paesi Bassi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.