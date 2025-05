RKOMI “Sfumature.”

Rkomi ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato “decrescendo.”, previsto per il 23 maggio tramite Island Records. L’artista descrive quest’opera come la più personale della sua carriera, manifestando un’evoluzione continua e un liberarsi dalle etichette e dai meccanismi della fama. La sua musica ha sempre perseguito un’autenticità lontana dalla ricerca disperata di attenzione.

I brani che anticipano il nuovo album, tra cui “una lettera” e “odio”, mostrano la cura impiegata nella scrittura, esprimendo emozioni complesse e riflessioni intime. Rkomi affronta temi di esperienza e vulnerabilità, come evidenziato nei testi di canzoni come “quindi sono”, “il ritmo delle cose” e “apnea da un po’”. In particolare, nelle liriche si percepisce un forte legame con Milano, una città che lo fa sentire vivo, ma che porta anche il peso delle esperienze vissute.

Rkomi continua a dimostrare la sua abilità nel mescolare introspezione e vivacità, confermando la sua posizione nel panorama musicale contemporaneo. L’album promette di essere un viaggio emozionante, in cui l’artista condivide le sue lotte e le sue conquiste, rimanendo fedele a se stesso. La copertina di “decrescendo.” promette di attrarre l’attenzione dei fan e degli ascoltatori, mentre Rkomi si prepara a rilasciare ulteriore musica sui social e sulle piattaforme digitali.