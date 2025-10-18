Rkomi in scena a Milano: l’arte del teatro e della musica

Rkomi ha recentemente avviato il suo tour nei teatri, segnando una scelta artistica che riflette la sua evoluzione personale e musicale. Dopo anni di successi travolgenti, tra cui festival e dischi di platino, l’artista ha sentito il bisogno di rallentare e di mettersi a nudo con la sua musica.

Sul palco dell’Ariston, Rkomi si è presentato con “il ritmo delle cose”, una canzone introspettiva che richiede un ascolto attento. Il suo ultimo album, “decrescendo”, è una rappresentazione delle sue esperienze e delle sue vulnerabilità, frutto di un profondo viaggio interiore. Questa estate ha annullato un tour nei palazzetti per intraprendere una tournée nei teatri, un ambiente che sente più affine alla sua ricerca artistica.

Il concerto di inaugurazione si è tenuto all’Arcimboldi di Milano, la sua città natale, dove ha aperto lo spettacolo con “4Z” e “Milano Bachata”, brani dal suo primo album. Rkomi ha voluto scegliere il teatro per ritrovare un’atmosfera calda e intima, capace di sostenere il suo desiderio di raccontarsi senza filtri, in uno spazio di attesa e silenzio.

Durante lo show, le parole sono state al centro, così come le riflessioni sull’attualità, con Rkomi che ha condiviso la fortuna di poter esplorare i propri conflitti interiori senza le pressioni di un contesto bellico. Sebbene la sua band fosse di alto livello, a volte la musica ha sovrastato la sua voce, rendendo alcune performance più difficili. Tuttavia, in brani come “Apnea” e “Mai più”, Rkomi è riuscito a trasmettere emozioni autentiche, avvicinandosi al cuore del pubblico.

Questa scelta di sperimentare in un nuovo contesto, sebbene diversa da quanto il pubblico si aspettava, riflette il suo impegno a seguire la propria strada, unica e preziosa.