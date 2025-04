RKOMI: il nuovo singolo “Apnea” in uscita venerdì 25 aprile

“APNEA DA UN PO'” è il nuovo singolo di Rkomi, accompagnato da un trailer video girato a Calvairate, il quartiere milanese in cui è cresciuto. Questo brano rappresenta un ritorno alle origini, mettendo in evidenza una fase di riflessione e riscoperta personale. Rkomi ha condiviso sul suo profilo social diversi post d’archivio che richiamano i suoi progetti passati, come Daisen Sollen e Io in Terra, sottolineando un forte legame con il suo percorso artistico e umano.

Con uno sguardo al futuro, ma ancorato alle esperienze passate, l’artista racconta nuovamente se stesso e le piccole intimità che caratterizzano la sua vita quotidiana. “APNEA DA UN PO'” si presenta come un’analisi della lenta decrescita esistenziale, espressa attraverso la scrittura profonda e sincera di Rkomi, il quale dimostra ancora una volta la sua abilità nel esplorare con delicatezza i sentimenti più intimi.

L’artista continua a condividere momenti della sua vita e la sua musica sui social, coinvolgendo i fan nel percorso della sua evoluzione creativa. In attesa del rilascio ufficiale del singolo, previsto per venerdì 25 aprile, Rkomi continua a lavorare sulla sua identità artistica, utilizzando la sua esperienza personale come fonte di ispirazione e riflessione. L’uscita di “APNEA DA UN PO'” promette di rivelare nuove sfumature della sua musica e del suo vissuto, confermando il suo posto nel panorama musicale contemporaneo.