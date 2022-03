Rkomi 📣Il cast degli I-Days 2022 si arricchisce di un nuovo grande nome: RKOMI sarà sul palco dell’ Ippodromo Milano Trenno il prossimo 11 giugno ✨ 📆Sabato 11 giugno 2022 • I-Days – Ippodromo Milano Trenno

📍 Imagine Dragons

📍 Rkomi

+ More to be announced Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto: