Rkomi ed Elodie, La coda del diavolo: il nuovo singolo del rapper di Calvairate in collaborazione con la cantante romana.

Nuovo singolo per Rkomi. Il rapper di Calvairate è tornato con un nuovo brano, stavolta in collaborazione con una delle star più brillanti della nostra musica, forse la più importante tra le stelle dell’urban all’italiana: Elodie. S’intitola La coda del diavolo ed è la prima collaborazione tra i due. Un modo straordinario per il rapper di chiudere un 2021 che lo ha visto grande protagonista con l’album Taxi Driver, tra i più apprezzati in Italia quest’anno, e non solo nella scena rap.

Elodie

Rkomi ed Elodie, La coda del diavolo: il nuovo singolo

La coda del diavolo, che va ad unirsi agli altri brani di Taxi Driver, è uscito il 1° dicembre. Prodotto da Marz e Zef, scritto da Rkomi insieme a Davide Petrella, è un pezzo dalle atmosfere ipnotiche, dedicato alla vita metropolitana. Proprio in città si muovono i due protagonisti, che s’inseguono, si sfuggono, in un via vai di emozioni e in una danza eterna che ci accompagna per l’intera durata della canzone. Di seguito il lyric video di La coda del diavolo:

Il 2021 di Rkomi ed Elodie

Il 2021 è stato un anno importante per la carriera di Rkomi, che ha dato alle stampe Taxi Driver nel mese di aprile ed è stato protagonista anche di un apprezzatissimo MTV Unplugged, un evento che ha messo in risalto il suo talento.

Ma non è stato da meno l’anno per Elodie. La cantante romana ha infatti partecipato a Sanremo per una serata speciale, non solo come cantante stavolta, ma come performer a 360 gradi, presentatrice, ballerina e tanto altro ancora. E ha lavorato a lungo sul suo nuovo album, che uscirà tra poche settimane dopo il successo di Vertigine.