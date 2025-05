Rkomi e ‘decrescendo.’: Un viaggio nell’introspezione

Rkomi presenta il suo album “decrescendo.”, descritto come il più personale di sempre e frutto di due anni di introspezione. Il lavoro offre un viaggio emotivo di quasi un’ora, rivelando fragilità e ricordi del cantante, senza filtri. Mirko, ora 31enne, si espone in modo sincero, affrontando i suoi demoni e la malinconia, evitando le consuete strutture delle hit commerciali.

La scrittura è un elemento centrale dell’album, caratterizzata da una profondità autentica. Le canzoni non cercano approvazione, ma esprimono esperienze di vita reale, trasmettendo flussi emotivi e atmosfere notturne attraverso sonorità elettroniche e ambient. I featuring di artisti come Lazza ed Ernia completano il progetto, presentandosi come voci amiche che arricchiscono il racconto.

“decrescendo.” si distacca dal concetto di album urlato, presentandosi come un lavoro che sussurra e richiede attenzione. Rkomi crea uno spazio mentale in cui l’ascoltatore può riconoscersi, offrendo un’esperienza coinvolgente e profonda.

La tracklist include brani con punteggi variegati, tra cui “l’ultima infedeltà.” (7,50) e “non c’è amore.” con Lazza (7,25), insieme a una serie di collaborazioni che arricchiscono il progetto, rendendo “decrescendo.” un lavoro da ascoltare con attenzione.

