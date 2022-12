Rkomi e Beatrice Quinta: il cantante fa chiarezza sul loro rapporto

Cosa c’è fra Rkomi e Beatrice Quinta? Il gossip fra i due è esploso nel bel mezzo dell’edizione appena terminata di X Factor, ma quello che sembrava un interesse chimico-artistico si è trasformato poi in un nulla di fatto.

Beatrice Quinta e Rkomi, la verità sul loro rapporto https://t.co/9Jzs5MuwzE #XF2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 3, 2022

“Il flirt fra noi per me era sul serio reale!” – ha dichiarato un paio di giorni fa Beatrice Quinta – “Ma a quanto pare però per lui no. E io ho detto ‘ok va bene amo, ne trovo un altro qual è il problema’. E così alla fine durante la mia esibizione non sono andata da Mirko, ma da Dargen D’Amico”.

In occasione della finale di X Factor, Rkomi è stato intervistato da Vanity Fair e ha deciso di fare chiarezza sul rapporto fra lui e Beatrice. “Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne“. Ma al momento si reputa single.

“Il cuore trova sempre qualcosa. Forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all’amore con la a maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l’ho idealizzato. So bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette. Metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale. E se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l’amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica.”

Insomma, probabilmente Beatrice Quinta sarà uscita da X Factor senza fidanzato, ma ha comunque guadagnato una medaglia d’argento e la possibilità di lavorare in futuro con Dargen D’Amico.