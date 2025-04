Rkomi Denuncia il Bullismo al Festival di Sanremo: ‘Un Comportamento Inaccettabile’

Il rapper Rkomi, il cui vero nome è Mirko Manuele Martorana, ha condiviso la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025, lamentando di aver subito bullismo. Si è esibito con il brano “Il ritmo delle cose”, ma ha subito numerose critiche, culminate in una posizione finale deludente, il 28° posto, appena prima di Marcella Bella.

Riflettendo sul suo percorso, Rkomi ha espresso un certo rancore, sottolineando che l’esperienza non è stata piacevole: “Non è stato carino, c’è stata una sorta di bullismo”. Ha aggiunto che, fortunatamente, non è stato colpito personalmente da queste critiche, poiché ha già affrontato problematiche simili in passato.

Una delle critiche più frequenti riguardava la sua pronuncia, con particolare riferimento alle vocali aperte nel suo modo di cantare. Rkomi ha trovato sorprendente che un dibattito così acceso sia nato da un aspetto che considera di poca importanza, affermando: “Si è creato un dibattito su una cosa così stupida”. Ha concluso lamentando che l’unico aspetto emerso dal suo brano sia stato questo, piuttosto che il significato della canzone stessa.

Nonostante le polemiche, Rkomi può consolarci con il fatto che “Il ritmo delle cose” ha avuto un buon riscontro dal pubblico, piazzandosi stabilmente tra le prime 30 posizioni della classifica Fimi. La sua esperienza a Sanremo, sebbene difficile, è quindi accompagnata da una certa soddisfazione per il riscontro popolare del suo lavoro musicale.