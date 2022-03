Rkomi live agli iDays di Milano: il rapper di Insuperabile suonerà prima degli Imagine Dragons.

Rkomi è diventato davvero insuperabile. O quasi. Il rapper milanese, reduce dal grande successo post Sanremo, preceduto dall’exploit dell’album Taxi Driver, sarà protagonista di un concerto molto rilevante per la sua carriera. Aprirà nel corso di questa estate un live degli Imagine Dragons, una delle band più famose e conosciute in tutto il mondo. L’appuntamento è per gli iDays di Milano, uno dei festival dedicati alla musica rock e alternativa più importnati nel nostro Paese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rkomi apre agli Imagine Dragons

Il 27enne rapper milanese è ormai diventato grande, in tutti i sensi. Dopo aver rotto il ghiaccio con il Festival di Sanremo 2022, chiuso con un non eccezionale diciassettesimo posto, Mirko ha conquistato l’opportunità di potersi esibire prima di una grande band internazionale in un contesto unico nel nostro Paese.

Imagine Dragons

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è quella dell’11 giugno sul palco dell’Ippodromo Milano Trenno. I biglietti per l’evento sono già disponibili nei punti vendita autorizzati e sul circuito TicketOne. Ricordiamo per la band di Dan Reynolds sarà l’unica data italiana nel prossimo tour nel Vecchio Continente.

Il tour 2022 di Rkomi

Non solo Milano. Rkomi sarà protagonista in estate di un tour lungo e corposo che partirà il 24 giugno da Firenze. Per tutta l’estate il rapper suonerà in varie città italiane per celebrare il successo clamoroso del suo album Taxi Driver, il più venduto del 2021, e di brani come La coda del diavolo, tra le più grandi hit di questo inizio 2022.

Rkomi è diventato grande, davvero. E non si fermerà qui. Prossimo passo? Arrivare in tabellone in un importante festival, come gli iDays, da main eventer e non più in apertura ad altri artisti.