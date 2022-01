Rkomi a Sanremo 2022 con Insuperabile: il significato della canzone del rapper milanese, alla prima partecipazione.

Da anni ormai il Festival di Sanremo si è aperto al mondo del rap. E con grande successo, in alcuni casi. In queste ultime edizioni gli artisti delle rime non solo hanno partecipato alla kermesse, ma spesso hanno anche ben figurato. Sulla scia degli ultimi successi, in questa edizione c’è almeno un grande nome della nostra scena hip hop che tenterà il colpaccio: Rkomi. Un artista idolatrato dai giovani, apprezzato dalla critica e reduce da un successo straordinario come quello di Taxi Driver. Cosa volere di più?

Rkomi, Insuperabile: il significato

Il brano che Mirko presenterà nella sua prima apparizione sul palco dell’Ariston s’intitola Insuperabile. Un pezzo ibrido, che abbraccia molti generi, come molte delle sue ultime pubblicazioni.

Rapper

Dai primi ascolti si deduce che il suo brano avrà una forte carica rock, che fa parte del suo background, pur rimanendo inserita in ambito urban, anzi dark urban. L’artista di Calvairate si autocita mettendo nel testo anche Taxi Driver, il titolo del suo album di maggior successo oltre che del film che maggiormente lo ha ispirato. Piccoli elementi che potrebbero renderlo, a lungo andare, insuperabile.

Rkomi a Sanremo

Come già detto, per Rkomi questa è la prima volta assoluta a Sanremo. Al Festival non è mai stato nemmeno accostato, se non in anni recenti, dopo il duetto con Elisa di qualche tempo fa. Eppure, nonostante la mancanza di esperienza, il rapper è inserito meritatamente nel novero, se non dei favoriti, dei possibili outsider per la vittoria finale.

Un po’ come i Maneskin. Pur appartenendo a generi diversi, Rkomi e la band romana vantano infatti un forte background rock. Hanno alle spalle un grande successo in streaming e tra il pubblico più giovane. Hanno l’attitude per ‘spaccare’ anche all’estero, ottimo biglietto da visita verso l’Eurovision. E, soprattutto, proprio come la band anche Rkomi mette d’accordo pubblico e critica. Con queste premesse, assistere a un suo trionfo sarebbe sorprendente solo fino a un certo punto.