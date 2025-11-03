Rjukan in Norvegia: il mistero della luce riflessa

A Vestfjordalen, in Norvegia, esiste un luogo dove il sole scompare per mesi, lasciando le case di legno avvolte in un crepuscolo continuo. Qui si trova Rjukan, una cittadina affascinante e unica nel suo genere, immersa in un paesaggio montano spettacolare.

Situata nella contea di Telemark, Rjukan è distante circa 180 chilometri da Oslo. Fondata all’inizio del Novecento come centro industriale della Norsk Hydro, è circondata da cascate e centrali idroelettriche. La montagna Gaustatoppen, alta 1883 metri, oscura la luce solare per quasi tutta la metà dell’anno, causando un inverno buio che ha ispirato soluzioni innovative per portare la luce nella valle.

Raggiungere Rjukan offre un viaggio nella Norvegia autentica. Si può arrivare in auto da Oslo con un tragitto di tre o quattro ore oppure prendere un treno per Notodden e proseguire con un autobus locale. Molti visitatori si recano qui per vedere in prima persona gli enormi specchi che riflettono la luce solare sulla piazza principale, o per prendere la storica funivia Krossobanen, inaugurata nel 1928, che permette di risalire verso il sole.

L’idea degli specchi risale a un sogno del fondatore Sam Eyde, ma è solo nel 2005 che l’artista Martin Andersen realizza il progetto: tre specchi computerizzati posizionati a 450 metri sopra Rjukan che seguono il sole e riflettono la luce sulla piazza Sam Eyde. Ogni inverno, quando il cielo è sereno, la comunità si raccoglie per assistere a questo spettacolo luminoso.

Vivere a Rjukan comporta adattarsi a una vita più lenta durante l’inverno. Con tremila abitanti, la vita ruota attorno a cinema, caffè e negozi. Nonostante la mancanza di luce diretta, la zona offre bellezze naturali come la cascata Rjukanfossen e la montagna Gaustatoppen, da cui si può ammirare una vista imperdibile. Rjukan è anche patrimonio UNESCO, testimoniando come l’uomo possa convivere con la natura in modo armonioso.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo