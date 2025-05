Rizzuto: RNA e terapia genica, tesoro dell’Italia

Durante la visita al Complesso Vallisneri dell’Università di Padova, il presidente Rosario Rizzuto ha presentato al ministro Bernini il Centro Nazionale di Ricerca per lo Sviluppo di Terapie Geniche e Farmaci a RNA. Rizzuto ha sottolineato l’importanza di considerare l’RNA e la terapia genica come risorse fondamentali per la competitività del paese nel settore farmaceutico. I laboratori ospitano uno dei hub scientifici più avanzati dedicati a queste tecnologie innovative.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com