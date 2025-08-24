Riyadh in crisi: Giochi Asiatici Invernali a rischio spostamento

Riyadh sta cercando di trasformare un’area desertica in una meta sciistica di alto livello, parte del megaprogetto Neom. Tuttavia, il futuro di questa ambiziosa iniziativa è incerto. Secondo il Financial Times, il Regno potrebbe dover considerare di spostare i Giochi Asiatici Invernali 2029 in altri Paesi, come Corea del Sud o Cina.

Il complesso sciistico di Trojena dovrebbe prevedere 30 km di piste con neve artificiale, ma i lavori sono in forte ritardo e i costi sono in aumento. La produzione di neve artificiale è complicata, poiché l’acqua deve essere pompata da 2,6 km di distanza. Inoltre, la realizzazione di un lago artificiale, affidata all’impresa italiana Webuild, non è ancora iniziata a causa di ritardi negli impianti di dissalazione.

Anche il progetto “The Vault”, che prevede servizi ricettivi e di intrattenimento, sta procedendo lentamente. L’installazione di cavi nelle pareti rocciose potrebbe richiedere anni, mentre le strade d’accesso risultano inadeguate per veicoli di grandi dimensioni.

Le autorità saudite hanno avviato negoziati interni per individuare sedi alternative nel caso in cui Trojena non sia pronta in tempo. L’obiettivo è quello di spostare l’evento in Paesi che possiedono infrastrutture già pronte. Tuttavia, la decisione finale spetterà al Consiglio Olimpico d’Asia.

Il progetto Trojena è un simbolo della strategia Vision 2030, volta a diversificare l’economia saudita. Tuttavia, il ricorso a opzioni di riserva rappresenta una battuta d’arresto per l’immagine del Paese, desideroso di posizionarsi come protagonista degli eventi sportivi globali. Gli organizzatori continuano a considerare il progetto come realizzabile, nonostante le difficoltà legate ai tempi.