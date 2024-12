Rivoluzione YouTube: Google presenta Veo 2

Google ha annunciato, tramite un post sul proprio blog, l’introduzione di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per la generazione di video realistici. La novità principale è Google Veo 2, la seconda versione di un modello AI già presentato durante il Google I/O 2024. Questo aggiornamento porta con sé notevoli miglioramenti, come mostrano i video dimostrativi condivisi da Google. Veo 2 consente agli utenti di creare video ad alta definizione, riproducendo in modo preciso espressioni umane e movimenti. Gli utenti possono iniziare con un semplice prompt testuale che descrive la scena voluta, permettendo la generazione di fotogrammi altamente specifici, come inquadrature particolari o effetti cinematografici, rendendo il risultato finale più realistico.

Questa innovazione rappresenta un grande passo avanti per videomaker, registi e creativi su YouTube, che potranno utilizzare un sistema di creazione video semplice e poderoso. Un’altra caratteristica significativa di Veo 2 è l’implementazione di SynthID, una filigrana invisibile che “marca” i video generati dall’AI, consentendo ai sistemi di identificare il contenuto come creato artificialmente, riducendo il rischio di diffusione di contenuti falsi.

Veo 2 sarà reso disponibile attraverso una lista di attesa tramite VideoFX, parte di Google Workspace Labs. Attualmente, il servizio non è accessibile in Italia, ma dovrebbe essere a livello globale dal prossimo anno.

Oltre a Veo 2, Google ha introdotto un aggiornamento per Imagen 3, il modello AI dedicato alla generazione di immagini. Secondo le dichiarazioni dell’azienda, le foto prodotte sono più luminose, meglio composte e con un dettaglio maggiore, garantendo immagini più realistiche. Un’altra novità è Whisk, uno strumento che integra Imagen 3 con le capacità di comprensione visiva di Google Gemini, permettendo agli utenti di utilizzare immagini come prompt per la creazione di nuovi contenuti originali. L’aggiornamento di Imagen 3 è in fase di distribuzione globale tramite ImageFX, mentre Whisk al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, senza ulteriori informazioni su una futura disponibilità globale.