Rivoluzione turistica in Arabia Saudita: scopri Shura Island

L’Arabia Saudita sta trasformando la sua economia, puntando a diversificare le sue fonti di reddito attraverso un’importante innovazione nel settore turistico. Sotto la guida del principe ereditario Mohammed bin Salman, il governo ha lanciato la strategia Vision 2030, che mira a rendere il turismo una nuova risorsa economica, creando una versione del “white oil” che possa sostituire il petrolio.

Il cuore di questa trasformazione è rappresentato dalla destinazione di lusso lungo la costa del Mar Rosso, The Red Sea. Nei prossimi mesi, si apriranno i primi resort su Shura Island, un’isola dalle forme particolari, e il progetto prevede un investimento significativo da parte di Red Sea Global, che porterà benefici per oltre 8 miliardi di dollari al prodotto interno lordo del paese. L’area si estende su 28.000 chilometri quadrati e comprende 90 isole, con una varietà di ecosistemi, dai deserti ai vulcani inattivi.

Shura Island si appresta a diventare un hub principale, con undici nuove strutture di famosi marchi alberghieri come Four Seasons e Jumeirah. La realizzazione del nuovo Red Sea International Airport, progettato dallo studio Foster e Partners, faciliterà anche i collegamenti aerei con città europee come Roma e Milano, grazie a Qatar Airways.

Il progetto si distingue per il suo approccio sostenibile, limitando a un milione il numero massimo di visitatori annuali per prevenire il sovraffollamento. Solo l’1% delle isole sarà costruito, mentre l’area sarà alimentata da fonti rinnovabili e saranno implementate iniziative per il ripristino ambientale.

L’Arabia Saudita sta integrando tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, per migliorare l’esperienza turistica. L’assistente virtuale “Sara”, presentata al World Travel Market di Londra, è un esempio di come il regno stia modernizzando l’accoglienza turistica.

Infine, i dati recenti mostrano una rapida crescita del settore, con oltre 106 milioni di visite nel paese, di cui oltre 27 milioni di turisti internazionali, rendendo l’Arabia Saudita uno dei luoghi con la crescita più alta nel turismo mondiale.