Rivoluzione turistica: BTO 2025 a Firenze tra innovazione e sostenibilità

L’11 e 12 novembre, la Stazione Leopolda di Firenze ospiterà BTO 2025 – Be Travel Onlife, un evento focalizzato sull’innovazione nel turismo. Promosso dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio di Firenze, e organizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, BTO si propone come un punto di incontro per esperti, imprese e istituzioni, che discuteranno le prospettive future del settore turistico.

Il tema centrale di questa edizione è “Cross-Travel”, che sottolinea l’importanza di integrare diversi linguaggi e realtà, creando esperienze ibride e connesse. Le discussioni si articoleranno attorno a quattro aree principali: Destination, Digital Strategy, Hospitality e Food & Wine, analizzando le sfide che modellano il turismo moderno.

Sul palco interverranno esperti di fama internazionale, tra cui Rishad Tobaccowala e Paloma Zapata, sotto il tema dell’adozione di intelligenza artificiale, sostenibilità e accessibilità. Si esplorerà come le destinazioni stesse possano diventare “infrastrutture viventi”, evidenziando progetti innovativi come la Hydrogen Valley di Trenord.

Inoltre, saranno affrontati temi legati al turismo enogastronomico, all’ospitalità umanistica, alla felicità al lavoro e alla leadership femminile, con una particolare attenzione al format BTO Women. Turespaña e l’Università di Cagliari porteranno all’evento progetti incentrati su innovazione, geoturismo e sostenibilità, mentre The Data Appeal Company condurrà un approfondimento sui nuovi ambiti di utilizzo dei dati nel settore.