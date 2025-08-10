Rivoluzione tecnologica: Venezia e i Long Data dell’IA

L’Intelligenza Artificiale sta trovando applicazione in progetti innovativi che analizzano dati storici con metodi all’avanguardia. Uno di questi è il progetto Venice Long Data (VLD), realizzato dalla Fondazione Cini e dall’Università Ca’ Foscari. Iniziato nel 2024, VLD si propone di studiare documenti storici attraverso tecnologie moderne come Machine Learning e analisi dei Big Data, concentrandosi sull’Archivio Storico di Venezia.

Questo archivio, che si estende per 80 chilometri di scaffali, rappresenta una risorsa unica per l’Italia e per il mondo, contenendo informazioni preziose risalenti a oltre mille anni di storia della Repubblica di Venezia. Alessandro Codello, fisico e Principal Investigator del progetto, spiega che l’archivio funziona come un “fossile” della società veneziana, rivelando informazioni fondamentali per comprendere le dinamiche sociali ed economiche del passato.

Il progetto VLD sta digitalizzando tutto l’archivio, rendendo possibili nuove connessioni tra i dati e quindi un’analisi più approfondita della storia. Attualmente, i ricercatori stanno esaminando le delibere del Senato veneziano del Trecento, con l’obiettivo di fare scoperte significative, come il numero di vittime della peste del 1348. Grazie a tecnologie di automazione, il processo di trascrizione dei documenti si sta rivelando molto più rapido rispetto ai metodi tradizionali.

Inoltre, VLD ha identificato una nuova categoria di dati, i “Long Data”, che riguardano informazioni storiche conservate prima dell’era digitale, a differenza dei Big Data, più recenti. Questi Long Data, particolarmente abbondanti in Italia, hanno un valore cruciale per la ricerca storica. I risultati saranno accessibili online agli studiosi di tutto il mondo, mirano a creare una rivoluzione nelle scienze umane attraverso l’uso etico e metodologico delle nuove tecnologie.