Rivoluzione solare nel Regno Unito

Due individui stanno spingendo i confini della tecnologia solare, dall’ingegneria ispirata ai girasoli alla scienza trasformativa dei perovskiti. Jo Fleming, direttore di Corrie Energy, ha sviluppato un sistema di tracciamento solare chiamato Latitude40, che può aumentare del 30% la produzione di energia solare nelle regioni del nord del mondo. Il sistema è ispirato al modo in cui i girasoli si orientano verso il sole per massimizzare la loro esposizione.

Il team di Fleming ha lavorato per 30 anni sulla tecnologia solare e ha sviluppato un sistema di tracciamento che può seguire il sole durante il suo percorso nel cielo, senza dover essere troppo complesso o costoso. La chiave del successo è stata la semplicità del design, che consente di bilanciare l’efficacia con l’affordabilità. Il sistema Latitude40 è ora pronto per essere lanciato sul mercato e potrebbe aiutare a rivoluzionare il modo in cui viene generata l’energia solare nel Regno Unito e in altre regioni del nord.

Un altro ricercatore, Henry Snaith, professore di energia rinnovabile all’Università di Oxford, sta lavorando sulla tecnologia dei perovskiti, un tipo di materiale che può essere applicato a quasi ogni superficie per generare energia solare. I perovskiti sono sottili e flessibili, il che li rende ideali per essere utilizzati in una varietà di applicazioni, dalle costruzioni ai rucksack. La ricerca di Snaith ha portato a una svolta importante, con l’ottenimento di efficienze del 27% per le celle solari a perovskiti, pari a quelle delle migliori celle solari al silicio. La sua azienda, Oxford PV, sta ora lavorando per commercializzare questa tecnologia e potrebbe aiutare a aumentare significativamente la quantità di energia solare che può essere generata nel Regno Unito e altrove.