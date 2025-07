Rivoluzione Sanitaria: Storia e Futuro della Salute Pubblica

La salute pubblica è un tema di crescente importanza, che richiede attenzione e riflessione. La Riforma Sanitaria italiana del 1978, ispirata da principi egalitari, ha rappresentato un passo fondamentale nella direzione di una sanità accessibile a tutti.

Questa riforma creò le Unità Sanitarie Locali (USL), suddividendo il territorio in distretti medici. Ogni distretto aveva ospedali e professionisti in rapporto alla popolazione, migliorando l’assistenza sanitaria. La nuova struttura promosse il dialogo tra medici di diverse specializzazioni, migliorando notevolmente la qualità del servizio. Inizialmente, l’assistenza era gratuita, garantendo una copertura totale della popolazione.

Negli anni successivi, tuttavia, la situazione cambiò drasticamente. Con l’inchiesta di “Tangentopoli” nel 1992, vi fu un movimento di riforma che, anziché rafforzare il sistema, portò alla privatizzazione delle cure e alla creazione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Questa transizione spostò il potere decisionali dai politici eletti a figure manageriali, riducendo l’influenza dei cittadini sulle scelte sanitarie.

Leggi come la 229/99, introdotta sotto il governo di Rosy Bindi, sancirono la coesistenza di un sistema sanitario pubblico e privato, introducendo ticket per servizi e farmaci. Ciò comportò un aumento della spesa da parte dei cittadini per assistenza sanitaria, penalizzando i più vulnerabili. La gestione delle ASL si orientò verso criteri economici, spesso a scapito della qualità del servizio.

Questo cambiamento ha generato preoccupazioni riguardo all’accesso alle cure, evidenziando una crisi nel sistema che, nati per garantire uguaglianza, si muove sempre più verso un modello privato e profittevole.