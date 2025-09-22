Rivoluzione sanitaria in Calabria: nuove strutture a Crotone

Un cambiamento significativo sta avvenendo nella sanità del Crotonese. La rete sanitaria di prossimità si sta sviluppando grazie alla costruzione di nuovi ospedali e Case della Comunità, un progetto finanziato dal PNRR – Missione 6 Salute.

Queste strutture sono fondamentali per garantire una assistenza sanitaria più diffusa, la prevenzione e la presa in carico dei pazienti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la sanità e le comunità locali. Monica Calamai, Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone, ha dichiarato che l’apertura di questi cantieri rappresenta un passo concreto verso un’organizzazione sanitaria più efficiente. Accanto agli ospedali, si punta a creare una rete capillare che si inserisca nei luoghi di vita quotidiana, rispondendo così alle esigenze dei cittadini.

Attualmente, i cantieri sono attivi in diverse aree della provincia:

Mesoraca : L’Ospedale di Comunità è quasi pronto.

: L’Ospedale di Comunità è quasi pronto. Caccuri : Si sta definendo il progetto per la nuova Casa della Comunità.

: Si sta definendo il progetto per la nuova Casa della Comunità. Cirò Marina : Sono iniziati i lavori di demolizione per la futura Casa della Comunità.

: Sono iniziati i lavori di demolizione per la futura Casa della Comunità. Crotone : È stato avviato il cantiere per la nuova Casa della Comunità.

: È stato avviato il cantiere per la nuova Casa della Comunità. Isola di Capo Rizzuto : Il cantiere per la Casa della Comunità è stato allestito.

: Il cantiere per la Casa della Comunità è stato allestito. Rocca di Neto : Sono iniziati i lavori per la nuova Casa della Comunità.

: Sono iniziati i lavori per la nuova Casa della Comunità. Verzino: Sono stati completati i lavori preliminari e le demolizioni interne.

Calamai ha concluso sottolineando che questo progetto unisce innovazione, prossimità e cura, con l’intento di restituire servizi tangibili e fiducia ai cittadini della provincia di Crotone, mirando a migliorare la qualità della loro vita.