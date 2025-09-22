26.8 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Salute

Rivoluzione sanitaria in Calabria: nuove strutture a Crotone

Da StraNotizie
Rivoluzione sanitaria in Calabria: nuove strutture a Crotone

Un cambiamento significativo sta avvenendo nella sanità del Crotonese. La rete sanitaria di prossimità si sta sviluppando grazie alla costruzione di nuovi ospedali e Case della Comunità, un progetto finanziato dal PNRR – Missione 6 Salute.

Queste strutture sono fondamentali per garantire una assistenza sanitaria più diffusa, la prevenzione e la presa in carico dei pazienti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la sanità e le comunità locali. Monica Calamai, Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone, ha dichiarato che l’apertura di questi cantieri rappresenta un passo concreto verso un’organizzazione sanitaria più efficiente. Accanto agli ospedali, si punta a creare una rete capillare che si inserisca nei luoghi di vita quotidiana, rispondendo così alle esigenze dei cittadini.

Attualmente, i cantieri sono attivi in diverse aree della provincia:

  • Mesoraca: L’Ospedale di Comunità è quasi pronto.
  • Caccuri: Si sta definendo il progetto per la nuova Casa della Comunità.
  • Cirò Marina: Sono iniziati i lavori di demolizione per la futura Casa della Comunità.
  • Crotone: È stato avviato il cantiere per la nuova Casa della Comunità.
  • Isola di Capo Rizzuto: Il cantiere per la Casa della Comunità è stato allestito.
  • Rocca di Neto: Sono iniziati i lavori per la nuova Casa della Comunità.
  • Verzino: Sono stati completati i lavori preliminari e le demolizioni interne.

Calamai ha concluso sottolineando che questo progetto unisce innovazione, prossimità e cura, con l’intento di restituire servizi tangibili e fiducia ai cittadini della provincia di Crotone, mirando a migliorare la qualità della loro vita.

Articolo precedente
Familiar Touch: il film che riporta alla vita gli anziani
Articolo successivo
Il Milan e il Napoli a confronto: centrocampo da urlo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.