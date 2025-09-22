Rivoluzione sanitaria in Calabria: nuove strutture a Crotone

Un cambiamento significativo sta avvenendo nella sanità del Crotonese. La rete sanitaria di prossimità si sta sviluppando grazie alla costruzione di nuovi ospedali e Case della Comunità, un progetto finanziato dal PNRR – Missione 6 Salute.
Queste strutture sono fondamentali per garantire una assistenza sanitaria più diffusa, la prevenzione e la presa in carico dei pazienti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la sanità e le comunità locali. Monica Calamai, Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone, ha dichiarato che l’apertura di questi cantieri rappresenta un passo concreto verso un’organizzazione sanitaria più efficiente. Accanto agli ospedali, si punta a creare una rete capillare che si inserisca nei luoghi di vita quotidiana, rispondendo così alle esigenze dei cittadini.
Attualmente, i cantieri sono attivi in diverse aree della provincia:
- Mesoraca: L’Ospedale di Comunità è quasi pronto.
- Caccuri: Si sta definendo il progetto per la nuova Casa della Comunità.
- Cirò Marina: Sono iniziati i lavori di demolizione per la futura Casa della Comunità.
- Crotone: È stato avviato il cantiere per la nuova Casa della Comunità.
- Isola di Capo Rizzuto: Il cantiere per la Casa della Comunità è stato allestito.
- Rocca di Neto: Sono iniziati i lavori per la nuova Casa della Comunità.
- Verzino: Sono stati completati i lavori preliminari e le demolizioni interne.
Calamai ha concluso sottolineando che questo progetto unisce innovazione, prossimità e cura, con l’intento di restituire servizi tangibili e fiducia ai cittadini della provincia di Crotone, mirando a migliorare la qualità della loro vita.