28 C
Roma
mercoledì – 13 Agosto 2025
Politica

Rivoluzione politica a Lucera: assessora revocata tra polemiche

Da StraNotizie
Dopo mesi di attesa, il sindaco Giuseppe Pitta ha ufficializzato un significativo cambiamento nella giunta comunale durante le festività patronali. Il 12 agosto, con un decreto, ha revocato l’incarico all’assessora Maria Barbaro, a cui erano affidate diverse deleghe, tra cui quelle su attività produttive e viabilità. La sostituta è Sefora Tetta, moglie del consigliere comunale Davide Colucci.

La decisione ha generato aspre polemiche. Maria Barbaro ha spiegato, attraverso un post su Facebook, di aver già ponderato le dimissioni a causa di un clima politico diventato insostenibile e di pressioni ritenute inaccettabili. Ha dichiarato che il suo eventuale allontanamento dalla giunta era stato condizionato alla firma di un documento di sostegno al sindaco per le prossime elezioni, esprimendo la sua contrarietà a un modo di fare politica basato su tali pressioni.

Dall’opposizione, il consigliere Francesca Niro (Per Lucera) ha criticato il “continua metamorfosi della maggioranza” con un commento sarcastico riguardo all’assenza di giostre durante la festa patronale. Il collega Fabrizio Abate ha accusato il sindaco di favorire fedeltà personale a scapito della competenza, affermando che nella logica di Pitta il merito è poco considerato.

In aggiunta, la situazione ha portato al passaggio della consigliera Rossella Travaglio, ora all’opposizione, che segna un ulteriore scossone alla maggioranza del sindaco. Questa serie di eventi evidenzia un clima di incertezze e tensioni all’interno della politica locale.

