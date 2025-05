Rivoluzione nelle Indagini: Arrestato l’Ex Compagno

Non fu un incidente, ma femminicidio: la morte di Manyoma Casanova Ana Yuleisy, 32 anni, avvenuta a Siena il 10 agosto 2024, è al centro di una svolta investigativa. La polizia ha arrestato l’ex compagno Luis Fernando Porras Baloy, 27 anni, accusato di omicidio volontario aggravato da maltrattamenti in famiglia e dal legame affettivo con la vittima. Secondo gli inquirenti, Porras ha sparato volontariamente con un fucile calibro 16, detenuto illegalmente, mentre si trovava a breve distanza da lei nella camera da letto. La sua versione dell’incidente, presentata il giorno stesso, è stata smentita dagli accertamenti tecnici, che hanno confermato che il colpo fu esploso con l’intenzione di uccidere.

Manyoma, colpita alla testa, è morta sul colpo. Nonostante i tentativi di rianimazione, furono inutili. Nella casa, al momento dello sparo, si trovavano altre persone, compresa la loro figlia piccola, ma solo i due conviventi erano nella camera da letto. Le indagini hanno rivelato precedenti episodi di maltrattamenti, già noti agli investigatori, ed è emerso che l’uomo era indagato anche per detenzione abusiva di armi e sostanze stupefacenti.

Il giudice ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere, e l’omicidio è stato formalmente classificato come femminicidio aggravato. La morte di Ana Yuleisy Manyoma ha scosso la comunità senese, che la ricordava come una donna gentile e sorridente. La Procura di Siena continua a indagare per chiarire il contesto di violenza domestica.