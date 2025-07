Rivoluzione nella Salute Mentale: il nuovo Piano Nazionale 2025-2030

Il nuovo Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 è stato presentato alla Conferenza Stato-Regioni, frutto del lavoro del Tavolo tecnico del ministero della Salute. Questo piano rappresenta un cambio di rotta nell’assistenza psichiatrica in Italia, evidenziando l’importanza di una rete territoriale rinforzata e ponendo particolare attenzione su adolescenti e pazienti cronici.

Tra le novità, si evidenzia l’inserimento di psicologi di primo livello, formati in modo simile ai medici di medicina generale, in strutture territoriali. Sono inoltre previste équipe multiprofessionali dedicate, destinate a adolescenti tra i 14 e i 22 anni con disturbi psicologici, che affrontano anche le nuove forme di dipendenza giovanile. Un’altra figura chiave è il case manager, il cui compito sarà quello di creare percorsi terapeutici individualizzati per i pazienti più complessi, assicurando continuità nell’assistenza.

Questo piano nasce in risposta a dati allarmanti riguardanti la salute mentale, come riportato dal Sistema Informativo per la Salute Mentale del Ministero nel 2023. Negli ultimi anni, si è assistito a una diminuzione delle strutture psichiatriche e del personale, accompagnata da una riduzione delle prestazioni. Allo stesso tempo, il numero di nuovi utenti assistiti continua a calare, segnalando una preoccupante tendenza verso l’abbandono delle cure.

La finalità del nuovo Piano è quindi quella di costruire una rete pubblica solida e accessibile, in grado di affrontare il disagio mentale in modo tempestivo e fornire risposte appropriate, specialmente per le fasce più vulnerabili della società.