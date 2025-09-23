Rivoluzione nella Pubblica Amministrazione in Italia

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha sottolineato l’importanza di considerare la Pubblica Amministrazione non solo come un insieme di procedure burocratiche, ma come una comunità di persone che lavorano insieme per obiettivi comuni. Durante l’incontro “Dialoghi sul futuro della PA”, Zangrillo ha evidenziato il lavoro del suo dipartimento nel trasformare le amministrazioni in ambienti dinamici che riconoscono il talento e premiano il merito.

Il ministro ha rivendicato i risultati del Governo in materia contrattuale, sostenendo che per la prima volta sono stati stanziati 20 miliardi per i rinnovi contrattuali delle due tornate previste. Ha inoltre indicato che i contratti per funzioni centrali, sicurezza, difesa, sanità e vigili del fuoco sono già stati definiti, mentre sono aperti i tavoli per gli enti locali, l’istruzione e la ricerca. Zangrillo ha espresso fiducia nel raggiungere presto un accordo, così da poter avviare la tornata successiva.

Ha sottolineato che parlare di rinnovo contrattuale significa anche creare condizioni lavorative che valorizzino le capacità dei dipendenti e offrano opportunità di crescita. Questi elementi sono fondamentali per motivare i lavoratori e attrarre talenti.

Infine, ha richiamato l’attenzione sul disegno di legge “merito”, attualmente in discussione al Parlamento. Zangrillo ha affermato l’importanza di riconoscere e premiare chi lavora con impegno, sottolineando che ciò può portare a una rivoluzione culturale nell’approccio al lavoro pubblico.