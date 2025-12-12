Rivoluzione nel suolo, tecnologia per la salute del terreno

Il suolo è la base della vita terrestre, ma sappiamo relativamente poco su cosa si trova sotto i nostri piedi. Tuttavia, grazie a un’innovazione rivoluzionaria, questo potrebbe cambiare e avere grandi implicazioni per gli agricoltori e il pianeta.

Il Programma Earth Rover utilizza la tecnologia sismologica sviluppata dall’industria del petrolio e del gas per scansionare il terreno, fornendo informazioni sulla salute del suolo, sulla densità del suolo e sui livelli di umidità. Queste informazioni potrebbero aiutare gli agricoltori a evitare l’irrigazione e l’uso di fertilizzanti non necessari.

I metodi esistenti, che si basano sulla rimozione del suolo, hanno difficoltà a fornire queste informazioni perché sono tempo-dipendenti, costosi e dannosi per il suolo. George Monbiot, un giornalista ambientale coinvolto nel progetto, ha dichiarato che il costo della tecnologia è sceso da 7.500 sterline per sensore a 75 sterline, rendendola più accessibile.

In futuro, si spera di poter utilizzare gli accelerometri presenti nei telefoni cellulari, riducendo il costo a zero. Ciò consentirebbe a qualsiasi agricoltore di ottenere una lettura quasi istantanea del suolo. Questo ridurrebbe la quantità di lavoro di sola congettura nell’agricoltura, permettendo agli agricoltori di aumentare i rendimenti con minor impatto sul suolo.