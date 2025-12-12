4.6 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Positive

Rivoluzione nel suolo, tecnologia per la salute del terreno

Da stranotizie
Rivoluzione nel suolo, tecnologia per la salute del terreno

Il suolo è la base della vita terrestre, ma sappiamo relativamente poco su cosa si trova sotto i nostri piedi. Tuttavia, grazie a un’innovazione rivoluzionaria, questo potrebbe cambiare e avere grandi implicazioni per gli agricoltori e il pianeta.

Il Programma Earth Rover utilizza la tecnologia sismologica sviluppata dall’industria del petrolio e del gas per scansionare il terreno, fornendo informazioni sulla salute del suolo, sulla densità del suolo e sui livelli di umidità. Queste informazioni potrebbero aiutare gli agricoltori a evitare l’irrigazione e l’uso di fertilizzanti non necessari.

I metodi esistenti, che si basano sulla rimozione del suolo, hanno difficoltà a fornire queste informazioni perché sono tempo-dipendenti, costosi e dannosi per il suolo. George Monbiot, un giornalista ambientale coinvolto nel progetto, ha dichiarato che il costo della tecnologia è sceso da 7.500 sterline per sensore a 75 sterline, rendendola più accessibile.

In futuro, si spera di poter utilizzare gli accelerometri presenti nei telefoni cellulari, riducendo il costo a zero. Ciò consentirebbe a qualsiasi agricoltore di ottenere una lettura quasi istantanea del suolo. Questo ridurrebbe la quantità di lavoro di sola congettura nell’agricoltura, permettendo agli agricoltori di aumentare i rendimenti con minor impatto sul suolo.

Articolo precedente
Vacanze di Natale al caldo
Articolo successivo
Camera Sicurezza Esterno 2K
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.