Rivoluzione nel ciclismo italiano: nasce la Coppa Italia Regioni

L’obiettivo principale è rafforzare il ciclismo italiano, promuovendo un clima di unità e collaborazione tra i team e le leghe di settore. A Milano si è svolto un incontro tra il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, il membro del direttivo Mauro Vegni e le squadre italiane.

Hanno partecipato i tre team Professional: VF Group–Bardiani CSF–Faizanè, Polti–Visit Malta e Team Solution Tech, oltre alla nuova formazione Professional 2026, MBH Bank Ballan CSB Colpack, e diverse compagini Continental.

Durante il meeting si è discusso di un accordo storico tra Lega Ciclismo, team Professional e team Continental per l’organizzazione della Coppa Italia delle Regioni, una nuova competizione che riunisce le diverse realtà del ciclismo italiano. In quest’ottica, si intende creare una competizione unitaria che coinvolga tutte le categorie di squadre professionistiche, rafforzando il movimento ciclistico nazionale in un momento delicato.

Stefano Chiari, manager del team Beltrami TSA Trecolli, ha sottolineato l’importanza dell’incontro, evidenziando una nuova sinergia tra le squadre e la Lega. Ha espresso gratitudine per l’attenzione ricevuta dal Presidente Pella e ha espresso l’auspicio di formare una Lega con 12 squadre in futuro.

La Lega si impegna a supportare le squadre Professional e Continental nella partecipazione a gare come il Tour della Magna Grecia e il Giro di Sardegna, coprendo i costi di partecipazione. Pella ha chiuso il meeting con soddisfazione, enfatizzando il potenziale della Coppa Italia delle Regioni e l’approvazione da parte delle istituzioni, sottolineando l’importanza di sostenere i costi per formare i giovani corridori e promuovere il ciclismo nel Paese.