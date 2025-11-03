21.3 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Sport

Rivoluzione nel ciclismo italiano: nasce la Coppa Italia Regioni

Da stranotizie
Rivoluzione nel ciclismo italiano: nasce la Coppa Italia Regioni

L’obiettivo principale è rafforzare il ciclismo italiano, promuovendo un clima di unità e collaborazione tra i team e le leghe di settore. A Milano si è svolto un incontro tra il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, il membro del direttivo Mauro Vegni e le squadre italiane.

Hanno partecipato i tre team Professional: VF Group–Bardiani CSF–Faizanè, Polti–Visit Malta e Team Solution Tech, oltre alla nuova formazione Professional 2026, MBH Bank Ballan CSB Colpack, e diverse compagini Continental.

Durante il meeting si è discusso di un accordo storico tra Lega Ciclismo, team Professional e team Continental per l’organizzazione della Coppa Italia delle Regioni, una nuova competizione che riunisce le diverse realtà del ciclismo italiano. In quest’ottica, si intende creare una competizione unitaria che coinvolga tutte le categorie di squadre professionistiche, rafforzando il movimento ciclistico nazionale in un momento delicato.

Stefano Chiari, manager del team Beltrami TSA Trecolli, ha sottolineato l’importanza dell’incontro, evidenziando una nuova sinergia tra le squadre e la Lega. Ha espresso gratitudine per l’attenzione ricevuta dal Presidente Pella e ha espresso l’auspicio di formare una Lega con 12 squadre in futuro.

La Lega si impegna a supportare le squadre Professional e Continental nella partecipazione a gare come il Tour della Magna Grecia e il Giro di Sardegna, coprendo i costi di partecipazione. Pella ha chiuso il meeting con soddisfazione, enfatizzando il potenziale della Coppa Italia delle Regioni e l’approvazione da parte delle istituzioni, sottolineando l’importanza di sostenere i costi per formare i giovani corridori e promuovere il ciclismo nel Paese.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Eli Lilly potenzia la salute nei Paesi Bassi con nuovo impianto
Articolo successivo
Premio Eccellenza Mediterraneo, un mare che unisce culture
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.