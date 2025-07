Rivoluzione nei viaggi: italiani preferiscono mete estere

Negli ultimi anni, il settore del turismo sta vivendo una fase di cambiamento, influenzato da diverse dinamiche. A Foligno, le agenzie di viaggio stanno affrontando una stagione di alti e bassi, con un ritorno dell’interesse da parte dei viaggiatori per servizi di consulenza professionale.

Eleonora Morosini di Koala Viaggi ha osservato una stabilità nel numero di prenotazioni, con una leggera crescita rispetto al passato. Una novità significativa è il crescente interesse per le destinazioni internazionali, come Mar Rosso, Spagna, Grecia, Kenya, Zanzibar, Oriente e Stati Uniti. Al contempo, le località italiane come Puglia, Sardegna e Sicilia vedono un calo di entusiasmo, poiché i prezzi hanno subito lievi aumenti, rendendo l’Italia meno competitiva rispetto a molte mete estere.

Enrica Ciri dell’Agenzia Viaggi Tourist Trophy ha evidenziato come la questione economica incida sulle scelte dei turisti. Destinazioni tradizionalmente più accessibili in Italia hanno visto aumenti significativi, a fronte di aumenti contenuti per i viaggi all’estero, rendendo queste ultime opzioni più vantaggiose. Le crociere nel Mediterraneo hanno comunque mantenuto viva l’attrattiva per alcuni viaggiatori.

Luca Castellani di Vivere & Viaggiare ha confermato l’aumento delle prenotazioni, soprattutto per le regioni balneari italiane, ma ha notato una predilezione da parte dei giovani verso mete estere, in cerca di nuove esperienze.

Nonostante le sfide legate a organizzazione e aumenti dei costi, il contatto diretto con le agenzie di viaggio continua a rappresentare una scelta rassicurante per chi desidera pianificare una vacanza senza imprevisti.