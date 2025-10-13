Rivoluzione Napoli Basket: il nuovo progetto per la Serie A

Dopo una stagione difficile, il Napoli Basket ha deciso di intraprendere una drastica trasformazione per riacquistare un posto da protagonista nella Serie A. Il club ha riorganizzato la sua struttura, puntando su un progetto più ambizioso e riconoscibile.

La nuova proprietà, sostenuta da capitali internazionali, ha rinnovato il consiglio direttivo e introdotto manager con esperienze globali. Questo cambiamento segna l’inizio di una rifondazione piuttosto che una semplice manutenzione. La campagna di rebranding mira a coinvolgere una comunità più ampia, creando un’identità moderna capace di attrarre sponsor e partner. Il nuovo approccio prevede processi decisionali rapidi e un’integrazione più efficace tra le diverse aree della società.

Sulla panchina, Alessandro Magro porterà un’idea di gioco chiara, combinando disciplina tattica e creatività. Ha già espresso la necessità di ingaggiare giocatori specifici per migliorare la squadra, in particolare un backcourt più efficace e ali in grado di spaziare il campo.

Il mercato ha portato volti nuovi e profili atletici, come Naz Mitrou-Long, un regista esperto, e le combo guard Rasir Bolton e Ishmael El-Amin, pronti a incrementare la pericolosità offensiva. Sotto canestro, Ed Croswell e Guglielmo “Willy” Caruso contribuiranno con fisicità e gioco senza palla.

Inoltre, il club si concentrerà non solo sul campo, ma anche sull’esperienza del tifoso, con nuove iniziative e spazi al PalaBarbuto, rafforzando la connessione con la città. L’obiettivo è prendere un posto nei playoff e, passo dopo passo, competere per i piazzamenti nelle coppe nazionali. La chiave sarà migliorare il rimbalzo difensivo e ridurre le palle perse, per tornare a essere una squadra temuta e rispettata.