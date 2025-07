Rivoluzione Mediaset: cambio di rotta e addio al trash

Il mondo della televisione italiana si prepara a una nuova stagione ricca di sorprese e cambiamenti, in particolare in casa Mediaset. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha svelato le sue strategie, esprimendo apertura verso il ritorno di Andrea Giambruno e manifestando un certo interesse per Stefano De Martino, recentemente scomparso dal panorama televisivo.

Tuttavia, il numero uno del Biscione ha mostrato anche il suo discontento per alcuni programmi, sottolineando i flop clamorosi di “Grande Fratello” e “Isola dei Famosi”, quest’ultimo con ascolti mai visti. Berlusconi non ha risparmiato critiche, etichettando i reality “The Couple” e “La Talpa” come tra gli “orrori” della sua rete, affermando che la loro chiusura anticipata è stata inevitabile.

Intanto, Mediaset sembra voler seguire una nuova linea editoriale, puntando a un intrattenimento di qualità. Cambiamenti graduali sono in atto, con un occhio attento a evitare il trash e le volgarità, come testimoniato dalla recente esclusione di alcuni volti noti dal palinsesto, tra cui Barbara D’Urso e il duo Ilary Blasi-Diletta Leotta.

I reality non scompariranno del tutto; Pier Silvio ha dichiarato che il “Grande Fratello Nip” condotto da Simona Ventura e il “Grande Fratello VIP” con Alfonso Signorini continueranno a esserci, ma con un focus sulle storie e i vissuti delle persone, cercando di attrarre un pubblico più affezionato.

La caccia ai volti giusti continua, nel tentativo di plasmare un’immagine rinnovata per Mediaset, mentre il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione si fa sempre più evidente.