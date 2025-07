Rivoluzione Juve: mercato e cessioni tra sfide e opportunità

La Juventus, reduce dall’esperienza del Mondiale per Club, si prepara a una nuova rivoluzione per competere ai massimi livelli in Europa e tornare a lottare per il titolo in Italia. Dopo una stagione segnata da un solo trofeo, la Coppa Italia, e un’insoddisfazione crescente, il club ha avviato un cambiamento significativo sul mercato.

Cristiano Giuntoli, ormai ex Football Director, è stato esonerato in seguito a una stagione deludente. La sua sostituzione con Damien Comolli, con esperienza nei maggiori club europei, segna l’inizio di una nuova fase per la squadra bianconera. Anche il nuovo allenatore Thiago Motta si trova ad affrontare sfide in un contesto complicato, con la necessità di un rinnovamento della rosa.

Nel frattempo, la Juventus ha già messo a segno un colpo importante sul mercato: Jonathan David, attaccante conteso, è arrivato a parametro zero. Tuttavia, la permanenza di Randal Kolo Muani è diventata più difficile a seguito della sua convocazione per il ritiro del PSG.

Comolli sta cercando di massimizzare le risorse attraverso cessioni strategiche. Atleti come Timothy Weah, Samuel Mbangula e Nico Gonzalez sono considerati trasferibili. In particolare, Gonzalez è nel mirino di club arabi e potrebbe partire per una cifra intorno ai 30 milioni. Mbangula ha potenzialmente un accordo con il Werder Brema per 12 milioni, mentre il prestito di Gonzalez al Marsiglia è fissato a 15 milioni.

Se tutte queste operazioni si concretizzeranno, la Juventus potrebbe raccogliere circa 57 milioni, fondi che potrebbero essere reinvestiti per un acquisto di spessore e per costruire una squadra competitiva.