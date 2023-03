Rivoluzione GF Vip, spariti ex concorrenti e cambiamenti al finale

I rumor sul disappunto di Pier Silvio in merito alla direzione che stava prendendo il GF Vip erano fondati e si era capito già con il repentino cambiamento nella casa di Cinecittà, che è passata da essere un campo di guerra tra Sparta e Persia a un remake de La Melevisione. E la rivoluzione è stata confermata ieri sera da Alfonso Signorini che ha aperto la puntata del GF Vip dichiarando che era stato superato un limite.

Non solo l’addio alle parolacce e a certe dinamiche (come quella del van gate), ai telespettatori non è sfuggita anche l’assenza degli ex vipponi in studio, a parte Antonino e Ginevra, che erano presenti solo perché protagonisti di un blocco. Sparite anche le citazioni nella sigla finale, il regista Alessio Pollacci aveva già anticipato che non ci sarebbero state.

E a voi questa ‘rivoluzione’ piace?

Pier Silvio ha chiesto pulizia pure degli ex concorrenti? Non c’è più nessuno in studio, solo i due su cui inciuciare. #gfvip pic.twitter.com/vS4xf2GcTV

“La scorsa puntata è stata molto particolare, è stata una puntata dove si è superato un limite, un limite che era bene non superare. Ce ne siamo accorti, ne voglio parlare insieme ai nostri protagonisti, che più volte sono stati sollecitati nel corso di questa edizione ad avere un comportamento più idoneo e rispettoso.

I reality sono per antonomasia i format più veri, rispondono a quello che è la realtà, siamo in diretta, non ci sono filtri. Voi, tra i tanti reality che ci sono sulla piazza, siete quelli più esposti perché andate in onda in diretta 24 ore su 24. Questo naturalmente vi espone a dei rischi. Il reality non può essere un programma politicamente corretto. Aderisce alla realtà, è fatto di emozioni, sentimenti, lacrime, litigate

La difficoltà di questo programma è il rispetto del limite, pure in un programma pericoloso come può essere un reality show. Questo limite è stato superato. Non è solo il problema di una puntata difficile come la scorsa, è un problema su cui più volte siete stati attenzionati nel corso di questa edizione, quante volte siete stati richiamati all’ordine, abbiamo preso provvedimenti duri come la riduzione del budget. La scorsa puntata è stata complicata, ha segnato il superamento di un limite.

L’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce – quante volte l’ho detto e non mi avete ascoltato – nell’atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale5”.