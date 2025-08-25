26.1 C
Roma
lunedì – 25 Agosto 2025
Economia

Rivoluzione FSE+: Trento investe in occupazione e inclusione

Da StraNotizie
La Giunta, su proposta del vicepresidente Achille Spinelli, ha approvato una modifica al Programma Fondo sociale europeo plus per la Provincia autonoma di Trento. Questo aggiornamento segue una valutazione intermedia obbligatoria e l’approvazione della Commissione europea. L’obiettivo è rispondere alle nuove sfide emerse, migliorando l’efficacia degli interventi nelle aree chiave di occupazione, istruzione, formazione e inclusione sociale.

In questa revisione, la Commissione europea ha anche confermato l’assegnazione della clausola di flessibilità, trasferendo i fondi che erano stati inizialmente stimati. Spinelli ha evidenziato l’importanza di riorientare le risorse del FSE+ per adattarsi alle esigenze della comunità locale, puntando su investimenti nelle competenze della forza lavoro e sostenendo le imprese nell’innovazione digitale e sostenibile. Inoltre, si intende rafforzare le politiche di inclusione sociale per le persone più vulnerabili, garantendo che ogni euro speso offra un valore concreto.

La revisione dei programmi prende in considerazione i buoni risultati ottenuti con alcune iniziative, come i buoni di servizio per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, e la necessità di ampliare il supporto per le fasce più deboli della popolazione. L’amministrazione provinciale ribadisce il proprio impegno nell’uso efficace delle risorse europee, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il Programma aggiornato dispone di una dotazione finanziaria totale di 159.637.445 euro, ripartita come segue: 50.704.210 euro per l’occupazione, 61.095.790 euro per l’istruzione, 41.451.950 euro per l’inclusione sociale e 6.385.495 euro per l’assistenza tecnica.

