Rivoluzione energetica in Italia: serve un cambio di rotta

La transizione energetica in Italia si trova attualmente ad affrontare sfide significative, con una percepita mancanza di supporto da parte della politica e delle grandi aziende. Secondo un lettore di Brescia, la situazione è accentuata dall’interesse privato delle compagnie energetiche, che sembrano agire più per profitto che per il bene comune.

In Italia, le grandi aziende energetiche statali storicamente non si sono impegnate per ridurre i costi dell’energia, prioritizzando i propri utili. Questo approccio ha portato a un contesto in cui le spese sono a carico dei cittadini, mentre i profitti rimangono nelle mani di pochi. Un esempio emblematico è rappresentato dalle difficoltà riscontrate nella Sardegna, dove il settore delle rinnovabili ha faticato a svilupparsi, ostacolato dalla burocrazia e da un modello economico conservatore.

Al contrario, in paesi come Spagna e Portogallo, le aziende e le istituzioni stanno attivamente lavorando per abbassare i costi e promuovere una politica energetica autonoma. Questo divario ha spinto i cittadini e le imprese italiane a prendere l’iniziativa di generare la propria energia, in particolare attraverso soluzioni come il fotovoltaico. Numerose esperienze locali, incluse quelle di comunità energetiche e iniziative di auto-produzione, stanno guadagnando terreno, nonostante le restrizioni normative.

Il concetto di produrre energia in modo autonomo sta prendendo piede, offrendo una risposta alle crescenti preoccupazioni relative ai costi energetici. Tuttavia, la risposta dell’attuale panorama politico e normativo rimane insufficiente per sostenere un progresso più veloce e omogeneo verso una reale autonomia energetica.